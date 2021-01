Covid a Giugliano, Don Maurizio sta meglio ed oggi lascia l’ospedale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giugliano. La notizia tanto attesa è finalmente arrivata, Don Maurizio Granara sta meglio e lascia l’ospedale. Lo storico sacerdote della parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria, dopo un lungo ricovero finalmente torna a casa. Ad annunciarlo è una parente su un u gruppo social: “Sono lieta di comunicare che don Maurizio lascerà oggi l’ospedale. Sarà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021). La notizia tanto attesa è finalmente arrivata, DonGranara sta. Lo storico sacerdote della parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria, dopo un lungo ricovero finalmente torna a casa. Ad annunciarlo è una parente su un u gruppo social: “Sono lieta di comunicare che donlascerà. Sarà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

