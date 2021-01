Covid: 9 regioni passano dall’arancione al giallo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Covid, 9 regioni cambiano colore: a passare dall’arancione al giallo sono Lombardia, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È stata una settimana certamente difficile –… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021), 9cambiano colore: a passarealsono Lombardia, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È stata una settimana certamente difficile –… L'articolo Corriere Nazionale.

Azione_it : Per non sprecare i 209 miliardi del #RecoveryPlan, occorre un salto di qualità nel rapporto Stato-regioni che, in q… - Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - TgLa7 : #Covid bozza #Iss: Umbria rischio alto, in 10 regioni moderato - GFucci58 : RT @RaiNews: Tutte le altre Regioni in giallo - ilmamilio : Covid, Zona arancione per 5 regioni: il Lazio torna in zona gialla dal 31 gennaio -