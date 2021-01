Conti dormienti | 2 miliardi di euro non riscossi

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Depositi bancari o postali non «movimentati», vincite non incassate, cassette di sicurezza rimaste chiuse, polizze mai ritirate... È il fiume di denaro che non viene reclamato. E che finisce dritto nelle casse dello Stato. Anthony Ifeanyi Ezenna era un imprenditore nigeriano, grande benefattore della Chiesa cattolica, deceduto lo scorso giugno e conosciuto anche da Papa Francesco, che «ha dimenticato» sul conto corrente la bellezza di 388.000. G. V. è la concubina italiana di «'o Califfo», boss della camorra morto in carcere nel giugno 2019 - che ha avuto 27 figli da una decina di donne diverse. La donna è stata assassinata dal criminale perché trovata con un amante; tuttora, però, ha un saldo attivo in banca di 80.000. Nicola B. è invece un imprenditore di Brindisi con 22correnti «fermi» da 15 anni e, a quanto pare, ...