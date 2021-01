Caso Consip, Del Sette condannato a 10 mesi. L’ex comandante generale dei Carabinieri era imputato per rivelazione di segreto e favoreggiamento (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ex comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento, è stato condannato dieci mesi di reclusione dai giudici dell’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta Consip. I giudici hanno riconosciuto all’alto ufficiale dell’Arma le attenuanti generiche. Il pm di Roma, Mario Palazzi, aveva chiesto per il generale una condanna a un anno e 2 mesi. L’ex comandante generale dei Carabinieri, secondo l’accusa (leggi l’articolo), nel maggio 2016 avrebbe informato l’allora presidente del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021)dei, Tullio Del, accusato dideld’ufficio e, è statodiecidi reclusione dai giudici dell’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta. I giudici hanno riconosciuto all’alto ufficiale dell’Arma le attenuanti generiche. Il pm di Roma, Mario Palazzi, aveva chiesto per iluna condanna a un anno e 2dei, secondo l’accusa (leggi l’articolo), nel maggio 2016 avrebbe informato l’allora presidente del ...

