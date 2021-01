Bologna-Milan domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bologna-Milan sarà visibile domani in tv: ecco come vedere il match valido per la ventesima giornata di campionato della Serie A 2020/2021. Gli uomini di Pioli vogliono riscattarsi dopo la severa sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed il ko contro l’Inter in Coppa Italia. L’obiettivo è consolidare il primo posto almeno per altri sette giorni. I padroni di casa hanno invece perso nell’ultimo turno contro la Juventus, ma tra le mura amiche hanno ottenuto cinque punti negli ultimi tre impegni. L’appuntamento è per sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, canale visibile anche in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now TV. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco come vedere il match valido per la ventesima giornata di campionato della. Gli uomini di Pioli vogliono riscattarsi dopo la severa sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed il ko contro l’Inter in Coppa Italia. L’obiettivo è consolidare il primo posto almeno per altri sette giorni. I padroni di casa hanno invece perso nell’ultimo turno contro la Juventus, ma tra le mura amiche hanno ottenuto cinque punti negli ultimi tre impegni. L’appuntamento è per sabato 30 gennaioalle ore 15.00. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky SportA, canale visibile anche inper gli abbonati su Sky Go e Now TV. SportFace.

