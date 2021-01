Beginning | un dramma georgiano sulla religione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo straziante lungometraggio sensoriale di Dea Kulumbegashvili è incentrato su un missionario Testimone di Geova che cerca giustizia in un remoto villaggio. Di cosa parla? Immersa in sentimenti di irrequietezza, Yana (Ia Sukhitashvili) vede il riflesso di uno sconosciuto che la guarda dallo specchio. Insieme a suo figlio, George, e al marito, David (Rati Oneli), è una missionaria Testimone di Geova in un villaggio di montagna prevalentemente cristiano ortodosso in Georgia. L’attacco L’isolata comunità di Testimoni rimane sbalordita quando la loro Sala del Regno viene attaccata durante una funzione e il modesto luogo di culto lasciato in cenere. La coppia risoluta si trova ora al crocevia di continuare a risiedere in un territorio ostile e onorare il loro impegno per un potere superiore. Yana David riesce a ...