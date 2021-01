Vaccino Pfizer: dopo quanto tempo rende immuni al 100% (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alice Torri Tutte le persone che si sono sottoposte al al Vaccino anti Covid di Pfizer e BioNTech hanno sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus dopo 7 giorni dalla seconda dose. Non solo: il 99% dei vaccinati li ha sviluppati dopo 21 giorni dalla somministrazione della prima dose. Lo rileva il primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. A oggi, nel nosocomio, si sono sottoposti all’inoculazione del siero 3 mila operatori sanitari mai entrati in contatto con il Sars-Cov-2 prima della profilassi. In 1.425 hanno già effettuato il richiamo. Ne dà notizia l’Ansa. Una settimana dopo la seconda dose nei vaccinati è stato riscontrato un titolo anticorpale, che identifica la produzione di anticorpi specifici, circa 1.000 volte superiore alla soglia di ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alice Torri Tutte le persone che si sono sottoposte al alanti Covid die BioNTech hanno sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus7 giorni dalla seconda dose. Non solo: il 99% dei vaccinati li ha sviluppati21 giorni dalla somministrazione della prima dose. Lo rileva il primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. A oggi, nel nosocomio, si sono sottoposti all’inoculazione del siero 3 mila operatori sanitari mai entrati in contatto con il Sars-Cov-2 prima della profilassi. In 1.425 hanno già effettuato il richiamo. Ne dà notizia l’Ansa. Una settimanala seconda dose nei vaccinati è stato riscontrato un titolo anticorpale, che identifica la produzione di anticorpi specifici, circa 1.000 volte superiore alla soglia di ...

