Uomini e Donne, Giovanna Conversano e Giada Pezzaioli di nuovo genitori (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono diventati genitori per la seconda volta: poche ore fa, presso l'ospedale di Scorrano (Legge), l'ex modella ha dato alla luce una bambina. Il nome scelto è Ambra, attesissima sorella minore di Enea, che la coppia aveva avuto quattro anni fa. Il parto è stato naturale ed è andato bene, Giada è in ottima forma e a testimoniarlo è una foto sui social. Giovanni, amatissimo ex tronista di Uomini e Donne diventato famoso per la tormentata storia con Serena Enardu, ha infatti pubblicato uno scatto assieme alla compagna e alla bambina subito dopo il parte. "Questa notte ho provato l'emozione più bella della mia vita. Veder nascere "in diretta" mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà" ha scritto su Instagram il neo-papà, ...

