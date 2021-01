Ultime Notizie Roma del 28-01-2021 ore 17:10 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano politica in primo piano costruzione nel vivo con la seconda giornata al Quirinale le prime forze politiche Emma Bonino chiude il conte te le chiedo una maggioranza gli europei si vedono incontri l’unica soluzione nel pomeriggio libero e uguali poi Italia viva quindi il PD Zingaretti chiede un governo di legislatura ma tu c’hai aggiunge che serve una maggioranza forte con un patto che si fa con Italia Viva gli altri gruppi che aderendo a questo progetto si dice che dopo improbabili soluzioni personali ora si deve seguire il colle è il momento di parlare con il linguaggio della verità intanto retRomarcia del senatore di Forza Italia Vitali che ieri sera aveva annunciato di lasciare un Governo guidato da Conte il momento niente pubblico a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano politica in primo piano costruzione nel vivo con la seconda giornata al Quirinale le prime forze politiche Emma Bonino chiude il conte te le chiedo una maggioranza gli europei si vedono incontri l’unica soluzione nel pomeriggio libero e uguali poi Italia viva quindi il PD Zingaretti chiede un governo di legislatura ma tu c’hai aggiunge che serve una maggioranza forte con un patto che si fa con Italia Viva gli altri gruppi che aderendo a questo progetto si dice che dopo improbabili soluzioni personali ora si deve seguire il colle è il momento di parlare con il linguaggio della verità intanto retrcia del senatore di Forza Italia Vitali che ieri sera aveva annunciato di lasciare un Governo guidato da Conte il momento niente pubblico a ...

