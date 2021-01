Tragedia in strada, 16enne promessa del calcio ucciso a coltellate: voleva provare a sedare una rissa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un'intera comunità sotto choc per la morte di un ragazzo di appena 16 anni , ucciso per una coltellata fatale nel tentativo di sedare una rissa. Josh Dunne , questo il nome della giovanissima vittima, ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un'intera comunità sotto choc per la morte di un ragazzo di appena 16 anni ,per una coltellata fatale nel tentativo diuna. Josh Dunne , questo il nome della giovanissima vittima, ...

Un'intera comunità sotto choc per la morte di un ragazzo di appena 16 anni, ucciso per una coltellata fatale nel tentativo di sedare una rissa. Josh Dunne, questo il nome ...

Piazza San Carlo, gli errori di quella sera: troppa gente in trappola tra vetri e transenne

Vetri disseminati in strada e incastrati nel porfido perché non era stata ... Fu una lunga catena di errori a provocare la tragedia di piazza San Carlo. Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo li ha ...

