Tesla Model S e X - Tutte le novità dei restyling

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha presentato gli aggiornamenti dellaS e dellaX. Berlina e Suv si rinnovano migliorando le prestazioni, grazie a modifiche al powertrain e alle batterie, ma a rubare la scena sono gli interni, radicalmente innovati dall'innesto del nuovo volante della Casa californiana, dal design avveniristico, che ammicca ai mondi del gaming e dell'aeronautica: al di là dello stile, pulito e minimalista, si nota subito l'assenza sul piantone delle astine per i comandi, a partire dagli indicatori di direzione. Una cloche con touch e rotelle. I comandi delle frecce, così come quelli degli abbaglianti, del clacson e quello per attivare l'Autopilot sono dei pulsanti "force touch", abbinati a una rotella simile a quella del mouse per effettuare lo scroll tra le varie funzioni. L'assenza di astine fa venir meno anche il selettore ...

Nel'anno della pandemia, l'azienda di Elon Musk guadagna 721 milioni dopo aver venduto la cifra record di 499.550 unità. Ma dà poche certezze sugli obiettivi 2021 ...