Tariffe e abbonamenti Internet mobile per modem LTE

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il profilo ideale della persona che sottoscrive un abbonamentoperLTE è quello di una persona normale, giovane e curiosa come tanti, che si sposta spesso fuori casa oppure abita in una zona o in una città dove le linee fisse sono molto vecchie e l'ADSL non supera i 7 Mega. Questo purtroppo accade in moltissime parti d'Italia, anche intorno città come Roma e Milano ci sono zone non ancora coperte adeguatamente dai vari operatori di telefonia e provider Web. La soluzione più logica, economica e obbligata è quella di usare un abbonamentofornito da una compagnia di telefonia cellulare come Vodafone, Tre, Wind, TIM o Iliad. In questa guida vi mostreremo quindi le offerte aggiornate e convenienti per collegarsi in rete daUSB o ...