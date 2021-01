“Siamo troppi sulla Terra, la pandemia è un bene”. Brigitte Bardot tifa coronavirus (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – La leggendaria attrice Brigitte Bardot non verrà ricordata solo per essere stata una delle donne più belle della storia del cinema: da quando è uscita dal mondo dello spettacolo ritirandosi in campagna con i suoi amati animali non manca di fare scalpore con le sue dichiarazioni, sempre poco inclini – per usare un eufemismo – ad assecondare la vulgata del politicamente corretto in tutte le sue salse. Dalla critica feroce all’immigrazione incontrollata alla bocciatura dei piagnistei MeToo la diva francese non manca mai di dispensare parole scomode e assumere posizioni invise alla gran parte del mondo dello spettacolo. Lo conferma l’intervista rilasciata al settimanale Oggi in occasione della riedizione di una sua autobiografia (datata 1973). BB riesce a pronunciare frasi estreme – che non mancheranno di provocare choc e mal di pancia alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – La leggendaria attricenon verrà ricordata solo per essere stata una delle donne più belle della storia del cinema: da quando è uscita dal mondo dello spettacolo ritirandosi in campagna con i suoi amati animali non manca di fare scalpore con le sue dichiarazioni, sempre poco inclini – per usare un eufemismo – ad assecondare la vulgata del politicamente corretto in tutte le sue salse. Dalla critica feroce all’immigrazione incontrollata alla bocciatura dei piagnistei MeToo la diva francese non manca mai di dispensare parole scomode e assumere posizioni invise alla gran parte del mondo dello spettacolo. Lo conferma l’intervista rilasciata al settimanale Oggi in occasione della riedizione di una sua autobiografia (datata 1973). BB riesce a pronunciare frasi estreme – che non mancheranno di provocare choc e mal di pancia alle ...

