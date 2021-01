Scontro sul pubblico a Sanremo. Il Cts: «Rischio assembramenti in città» Amadeus pronto a dimissioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nodo dei figuranti del Festival di Sanremo 2021: per la Rai essendo contrattualizzati sono figure diverse rispetto al pubblico pagante perché fanno parte dello spettacolo Leggi su corriere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nodo dei figuranti del Festival di2021: per la Rai essendo contrattualizzati sono figure diverse rispetto alpagante perché fanno parte dello spettacolo

FIMI_IT : #BlogFIMI • In una situazione così difficile, il mondo della cultura dovrebbe rimanere unito per promuovere l'obiet… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Consultazioni, Renzi: 'preoccupa la crisi del Paese, non è scontro personale. Da mesi chiediamo di discutere di conten… - SilvanoPravato : RT @_Gi_Ci_: @PiazzapulitaLA7 @alessiolasta #Piazzapulita. 'Scontro tra Conte e Renzi'. Formi', con questo cerchiobottismo avete rotto i ma… - ladyalia : RT @_Gi_Ci_: @PiazzapulitaLA7 @alessiolasta #Piazzapulita. 'Scontro tra Conte e Renzi'. Formi', con questo cerchiobottismo avete rotto i ma… - GiorgioAntonel1 : RT @_Gi_Ci_: @PiazzapulitaLA7 @alessiolasta #Piazzapulita. 'Scontro tra Conte e Renzi'. Formi', con questo cerchiobottismo avete rotto i ma… -