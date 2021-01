Sanremo 2021: salta la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic? (Di giovedì 28 gennaio 2021) La notizia della rissa in campo tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Milan ha sollevato il dubbio circa la partecipazione del campione del Milan al Festival di Sanremo 2021. Durante la partita, infatti, secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe nata dopo le parole che Zlatan Ibrahimovic avrebbe rivolto al nero-azzurro: Torna ai tuoi riti voodoo di m***a, piccolo asino fonte: tvblog.it A queste parole, Lukaku avrebbe risposto mettendo in mezzo la moglie del campione rosso-nero: I f**k you and your wife fonte: tvblog.it Alle presunte parole sarebbero seguiti i fatti: un feroce scontro testa a testa le cui immagini stanno facendo il giro del web. La suggestione secondo la quale sarebbe a rischio la ... Leggi su trendit (Di giovedì 28 gennaio 2021) La notizia della rissa in campo trae Romelu Lukaku durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Milan ha sollevato il dubbio circa ladel campione del Milan al Festival di. Durante la partita, infatti, secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe nata dopo le parole cheavrebbe rivolto al nero-azzurro: Torna ai tuoi riti voodoo di m***a, piccolo asino fonte: tvblog.it A queste parole, Lukaku avrebbe risposto mettendo in mezzo la moglie del campione rosso-nero: I f**k you and your wife fonte: tvblog.it Alle presunte parole sarebbero seguiti i fatti: un feroce scontro testa a testa le cui immagini stanno facendo il giro del web. La suggestione secondo la quale sarebbe a rischio la ...

