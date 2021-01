San Basilio, nascondeva in casa 15mila dosi tra hashish e marijuana: in manette 47enne (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un’operazione antidroga a San Basilio, ha condotto gli investigatori del IV Distretto, diretto da Eugenio Ferraro, all’arresto di A.D., romano di 47 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In abiti civili e con l’ausilio di unità cinofile, i poliziotti sono entrati all’interno di una palazzina in via Giovanni Palombini a casal de’ Pazzi. Arrivati al 2 piano dell’edificio, il “cane poliziotto” ha segnalato con forte insistenza uno degli appartamenti presenti e, con un escamotage gli investigatori sono entrati all’interno dell’abitazione procedendo all’identificazione del 47enne, che al momento si trovava in compagnia dei due figli. Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 6 panetti di hashish per un peso totale di circa 600 grammi e 980 grammi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un’operazione antidroga a San, ha condotto gli investigatori del IV Distretto, diretto da Eugenio Ferraro, all’arresto di A.D., romano di 47 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In abiti civili e con l’ausilio di unità cinofile, i poliziotti sono entrati all’interno di una palazzina in via Giovanni Palombini al de’ Pazzi. Arrivati al 2 piano dell’edificio, il “cane poliziotto” ha segnalato con forte insistenza uno degli appartamenti presenti e, con un escamotage gli investigatori sono entrati all’interno dell’abitazione procedendo all’identificazione del, che al momento si trovava in compagnia dei due figli. Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 6 panetti diper un peso totale di circa 600 grammi e 980 grammi di ...

Il contatore dell’acqua è guasto e, da oltre un mese, la perdita che fuoriesce dai tubi crea infiltrazioni agli appartamenti e allagamenti alle cantine. Inutili, fino ad ora, le richieste di intervent ...

RIETI - Bottiglie di birra e di spumante da poco prezzo abbandonate sul muretto della scuola media Basilio Sisti, nell’area di largo Bonfante - nuovo centro di ritrovo e di aggregazione ...

