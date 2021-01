Sampdoria, problemi in difesa per Ranieri: le possibili soluzioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) problemi in difesa per la Sampdoria in vista delle prossime partite: tutte le soluzioni per Ranieri La Sampdoria si avvicina alla sfida, in programma sabato alle 18, contro la Juventus con l’emergenza difesa. Sono tre infatti i difensori blucerchiati in dubbio per i bianconeri: Omar Colley, Lorenzo Tonelli ed Alex Ferrari. Se i primi due si sono allenati a parte alle prese con alcuni acciacchi muscolari, il centrale modenese è pronto a tornare tra i convocati ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Claudio Ranieri avrebbe in mentre tre possibili soluzioni tattiche: l’utilizzo della difesa a tre con Yoshida al centro del reparto e ai lati Augello e Bereszynski, la classica ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)inper lain vista delle prossime partite: tutte leperLasi avvicina alla sfida, in programma sabato alle 18, contro la Juventus con l’emergenza. Sono tre infatti i difensori blucerchiati in dubbio per i bianconeri: Omar Colley, Lorenzo Tonelli ed Alex Ferrari. Se i primi due si sono allenati a parte alle prese con alcuni acciacchi muscolari, il centrale modenese è pronto a tornare tra i convocati ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Claudioavrebbe in mentre tretattiche: l’utilizzo dellaa tre con Yoshida al centro del reparto e ai lati Augello e Bereszynski, la classica ...

