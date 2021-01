Recensione Xperimenta Due: i piano per Kontakt da non perdere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Abbiamo avuto l’enorme piacere e privilegio di provare Xperimenta Due, le librerie di pianoforti per Kontakt made in Italy di Flavio Cangialosi, e questa è la nostra Recensione L’ambizioso progetto, portato avanti dall’italiano Flavio Cangialosi, studente del Saint Louis College of Music, è stato sviluppato nell’arco di cinque mesi e nasce come una tesi di ricerca. La fase di registrazione, avvenuta presso la Sibelius Academy di Helsinki, ha visto impegnati (oltre a centinaia di ore di lavoro) due pianoforti: un C7 ed un C3 Yamaha, con diverse tecniche di ripresa mono e stereofoniche. Nei cinque mesi dello sviluppo, l’autore si è visto impegnato in tutte le fasi della produzione dalla registrazione, passando per mix ed editing, fino alle grafiche e le tecniche di simulazione dei fenomeni acustici ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 28 gennaio 2021) Abbiamo avuto l’enorme piacere e privilegio di provareDue, le librerie diforti permade in Italy di Flavio Cangialosi, e questa è la nostraL’ambizioso progetto, portato avanti dall’italiano Flavio Cangialosi, studente del Saint Louis College of Music, è stato sviluppato nell’arco di cinque mesi e nasce come una tesi di ricerca. La fase di registrazione, avvenuta presso la Sibelius Academy di Helsinki, ha visto impegnati (oltre a centinaia di ore di lavoro) dueforti: un C7 ed un C3 Yamaha, con diverse tecniche di ripresa mono e stereofoniche. Nei cinque mesi dello sviluppo, l’autore si è visto impegnato in tutte le fasi della produzione dalla registrazione, passando per mix ed editing, fino alle grafiche e le tecniche di simulazione dei fenomeni acustici ...

MicrosoftRTweet : RT @tuttoteKit: Recensione Xperimenta Due: i piano per #Kontakt da non perdere #MacOS #Microsoft #XperimentaDue #Xperimentaproject #tuttote… - tuttoteKit : Recensione Xperimenta Due: i piano per #Kontakt da non perdere #MacOS #Microsoft #XperimentaDue #Xperimentaproject… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Xperimenta Recensione Xperimenta Due: i piano per Kontakt da non perdere tuttoteK