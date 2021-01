Pisacane: «A Cagliari non c’era più posto ma posso solo ringraziare» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fabio Pisacane parla della sua esperienza al Cagliari: ecco le sue parole sulle motivazioni dell’addio e sui momenti in Sardegna Fabio Pisacane, ai microfoni di Radiolina, parla della sua esperienza al Cagliari dopo la cessione al Lecce. IL PERCHÉ DELLA PARTENZA – «Pisacane è andato via dal Cagliari perché per Pisacane non c’era più posto. Non ho mai fatto polemica e ho preso questa decisione di comune accordo con il Presidente». I MOMENTI MIGLIORI CON IL Cagliari – «Le mie foto importanti con il Cagliari sono Sampdoria-Cagliari, la prima da centrale difensivo e non più da terzino. La seconda Fiorentina-Cagliari, con Diego Lopez in panchina e la salvezza raggiunta. La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fabioparla della sua esperienza al: ecco le sue parole sulle motivazioni dell’addio e sui momenti in Sardegna Fabio, ai microfoni di Radiolina, parla della sua esperienza aldopo la cessione al Lecce. IL PERCHÉ DELLA PARTENZA – «è andato via dalperché pernonpiù. Non ho mai fatto polemica e ho preso questa decisione di comune accordo con il Presidente». I MOMENTI MIGLIORI CON IL– «Le mie foto importanti con ilsono Sampdoria-, la prima da centrale difensivo e non più da terzino. La seconda Fiorentina-, con Diego Lopez in panchina e la salvezza raggiunta. La ...

Cagliari_1920 : Pisacane: «Posso solo essere riconoscente al Cagliari» - UnioneSarda : #Sardegna - '#Cagliari in diretta', l'ospite è Fabio Pisacane - Cagliari_1920 : Pisacane: «Dato tutto per onorare la maglia del Cagliari» - Calcio_Casteddu : #Pisacane: 'Dato tutto per il #Cagliari: spero di lasciare buoni ricordi' - #CalcioCasteddu #CagliariCalcio - Dalla_SerieA : Pisacane: 'Siamo ai saluti, ma resterò un tifoso del Cagliari' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pisacane Cagliari "Cagliari in diretta", l'ospite è Fabio Pisacane L'Unione Sarda.it Pisacane: «A Cagliari non c’era più posto ma posso solo ringraziare»

Fabio Pisacane parla della sua esperienza al Cagliari: ecco le sue parole sulle motivazioni dell'addio e sui momenti in Sardegna ...

Pisacane/2: “Rastelli? Bravo, ma se fosse stato più malizioso…”

Seconda e ultima parte dell’intervista rilasciata da Fabio Pisacane alla trasmissione in onda su Videolina “Il Cagliari in diretta”: l’ex rossoblù a ruota libera “Di Cagliari mi mancano le piccole cos ...

Fabio Pisacane parla della sua esperienza al Cagliari: ecco le sue parole sulle motivazioni dell'addio e sui momenti in Sardegna ...Seconda e ultima parte dell’intervista rilasciata da Fabio Pisacane alla trasmissione in onda su Videolina “Il Cagliari in diretta”: l’ex rossoblù a ruota libera “Di Cagliari mi mancano le piccole cos ...