"Non se ne parla". Sanremo 2021, pessima notizia per cantanti e appassionati: è il governo a decidere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministro dei dei Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, ha apposto la parola fine sui rumor inerenti l'organizzazione della kermesse più attesa della primavera: il Festiva di Sanremo 2021. La kermesse musicale fa parlare di sé già da tempo, in un susseguirsi di voci sulla probabile presenza di figuranti come pubblico. Quest'ultimo rumor parla di figuranti al posto del pubblico durante tutte le 5 serate del Festival di Sanremo 2021. Ciò chiaramente per aver cura della sicurezza fino in fondo e attenersi appieno alle norme anti covid. "Non ci sono eccezioni", fa sapere tuttavia Franceschini. Leggiamo assieme le sue parole. (Continua dopo le foto) "Non ci sono eccezioni", che tradotto vuol dire che anche Il Festival di Sanremo 2021 dovrà ...

