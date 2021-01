Meteo Roma del 28-01-2021 ore 06:10 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo tabile con nuvolosità irregolare al mattino e neve sulle Alpi di confine al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con possibili pioviggini sulla Liguria in serata a cieli sereni o poco nuvolosi con precipitazioni nevose sui rilievi di confine al centro tempo nel complesso stabile con nubi irregolari al mattino copertura nuvolosa in incremento al pomeriggio con qualche piovasco sulla Toscana settentrionale in nessuna variazione in vista con possibili piogge tra Toscana e Umbria nella notte al sud Qualche nuova in transito al mattino con locali piogge sulle Isole maggiori asciutto altrove al pomeriggio le precipitazioni si potranno manifestare sul sito per i Campani senza variazioni sui restanti settori in serata disegnano piogge tra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo tabile con nuvolosità irregolare al mattino e neve sulle Alpi di confine al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con possibili pioviggini sulla Liguria in serata a cieli sereni o poco nuvolosi con precipitazioni nevose sui rilievi di confine al centro tempo nel complesso stabile con nubi irregolari al mattino copertura nuvolosa in incremento al pomeriggio con qualche piovasco sulla Toscana settentrionale in nessuna variazione in vista con possibili piogge tra Toscana e Umbria nella notte al sud Qualche nuova in transito al mattino con locali piogge sulle Isole maggiori asciutto altrove al pomeriggio le precipitazioni si potranno manifestare sul sito per i Campani senza variazioni sui restanti settori in serata disegnano piogge tra ...

