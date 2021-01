Lupin Seconda parte | quando esce? La risposta di Netflix

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande successo suin queste settimane, per la seriema anche un grande punto interrogativo: la prima stagione infatti si chiude senza un finale…Una piccola delusione per i fan della serie che hanno seguito le avventure di Assane e la sua ricerca della verità…In effetti la prima stagione si chiude davvero con un grande punto interrogativo: chi ha rapito il figlio di Assane? E che cosa farà il poliziotto dopo aver scoperto che è davvero lui l’uomo che ha rubato la collana e ha anche rapito il commissario di polizia? Tutto questo lo scopriremo nelladi, con i nuovi episodi che torneranno presto in piattaforma. Ma? Lain merito alla data di distribuzione delladi ...