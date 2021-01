Inzaghi: “Contro l’Inter a testa alta, Schiattarella non è al meglio” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sabato sera alle 20.45 il Benevento farà visita all’Inter di Antonio Conte. I temi caldi dei giorni di avvicinamento sono stato affrontati in conferenza stampa da Filippo Inzaghi che ha presentato il match sostenendo che i suoi non partono sconfitti. A centrocampo possibile staffetta Viola-Schiattarella. Viola – Ha fatto molto bene con il Torino, valuteremo le sue condizioni. Penso che possa ripartire dal primo minuto, Schiattarella non sta benissimo perché è appena rientrato dallo stop per il Covid. Abbiamo chiesto a Viola uno sforzo inumano Contro il Torino, ora possiamo averli tutti e due e un’opzione è anche quella di alternarli Inter – “Ha una rosa e una panchina da Champions League, per me è la favorita per lo scudetto. Dobbiamo provare a fare la nostra ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sabato sera alle 20.45 il Benevento farà visita aldi Antonio Conte. I temi caldi dei giorni di avvicinamento sono stato affrontati in conferenza stampa da Filippoche ha presentato il match sostenendo che i suoi non partono sconfitti. A centrocampo possibile staffetta Viola-. Viola – Ha fatto molto bene con il Torino, valuteremo le sue condizioni. Penso che possa ripartire dal primo minuto,non sta benissimo perché è appena rientrato dallo stop per il Covid. Abbiamo chiesto a Viola uno sforzo inumanoil Torino, ora possiamo averli tutti e due e un’opzione è anche quella di alternarli Inter – “Ha una rosa e una panchina da Champions League, per me è la favorita per lo scudetto. Dobbiamo provare a fare la nostra ...

