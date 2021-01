Gregoretti: parte civile, ‘Conte ha risposto a tutte le domande’ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “La testimonianza del premier Conte è stata molto lunga nella quale il premier ha risposto a tutte le domande che sono state formulate dal giudice e che sono state formulate anche dalle parti civili”. Lo ha detto l’avvocato Daniela Ciancimino, legale di parte civile di Legambiente, incontrando i giornalisti al termine dell’udienza preliminare sulla vicenda Gregoretti che vede accusato l’ex ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso di ufficio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “La testimonianza del premier Conte è stata molto lunga nella quale il premier hale domande che sono state formulate dal giudice e che sono state formulate anche dalle parti civili”. Lo ha detto l’avvocato Daniela Ciancimino, legale didi Legambiente, incontrando i giornalisti al termine dell’udienza preliminare sulla vicendache vede accusato l’ex ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso di ufficio. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Gregoretti: parte civile, 'per Conte questo caso è diverso dalla Diciotti, lì decise tutto il governo'... - elianto63 : @Agenzia_Ansa Dopo che ha strillato “assolto” ad #Andreotti mentre in realtà era prescritto quindi colpevole del re… - TV7Benevento : Gregoretti: parte civile, 'Conte ha risposto a tutte le domande'... - TV7Benevento : Gregoretti: parte civile, 'Salvini decise di vietare lo sbarco in assolita autonomia' (2)... - beneventoapp : Gregoretti: parte civile, ‘è stata Legambiente a fare denuncia su migranti trattenuti su nave’: Palermo, 28 gen. (A… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti parte **Gregoretti: parte civile, 'chiediamo giustizia per i migranti sequestrati sulla nave'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Gregoretti: parte civile, 'per Conte questo caso è diverso dalla Diciotti, lì decise tutto il governo'

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Il premier Conte oggi ha specificato che ciascuna vicenda costituisce un caso a parte in cui si evidenziano problematiche specifiche di carattere sanitario o di ordine ...

Gregoretti, il Gup dopo deposizione di Conte: “Nelle carte si parla di lavoro di squadra. Ma vanno distinte responsabilità politica e penale”

Giuseppe Conte ha risposto a tutte le domande alle quali è stato sottoposto nel corso della sua deposizione a Palazzo Chigi sul caso Gregoretti che vede accusato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Sal ...

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Il premier Conte oggi ha specificato che ciascuna vicenda costituisce un caso a parte in cui si evidenziano problematiche specifiche di carattere sanitario o di ordine ...Giuseppe Conte ha risposto a tutte le domande alle quali è stato sottoposto nel corso della sua deposizione a Palazzo Chigi sul caso Gregoretti che vede accusato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Sal ...