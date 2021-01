(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Noi crediamo che la maggioranza che speriamo si formi in queste ore abbia numeri molto più larghi. Per quello che bisogna fare, per le emergenze che abbiamo,a 157-158non è. E' un punto di onesta che abbiamo sin dall'inizio". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzoa Omnibus.

TV7Benevento : Governo: Amendola, 'Renzi? Al Quirinale c'è l'obbligo di scandire bene le idee'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'Ursula? Non vedo segnali nel centrodestra'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'fermarsi a 157-158 voti non è sufficiente'... - ilmako61 : RT @Michele_Arnese: Titolone di prima pagina del quotidiano La Stampa: “Se si va alle urne salta il Recovery”. Nel testo dell'intervista d… - infoitinterno : Governo, Amendola: “La relazione di Zingaretti segna unità” -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Amendola

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Omnibus”. “Zingaretti ha usato ieri la parola affidabilità, noi abbiamo sempre detto che il ritiro delle ministre e dalla maggioranza ...Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Omnibus” su La7. “Noi come Pd ci auguriamo che questa eventualità si eviti per mandare avanti il Paese. Non abbiamo ritrosia ma ...