Giocare a The Sims potrebbe rivelare la presenza di tratti psicopatici? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo un recente studio, il modo in cui si gioca a The Sims potrebbe aiutare ad individuare tratti psicopatici nelle persone Dopo aver letto questo articolo, è probabile che non ripenserete mai più al gioco The Sims nel modo in cui lo avete sempre fatto. Se credete di non poter rivelare nulla della vostra psiche limitandovi a prendervi cura di un personaggio fittizio, vi sbagliate di grosso! O almeno, questa è la conclusione a cui sono arrivati alcuni studiosi della Lakehead University, in Canada, in seguito ad una ricerca pubblicata sulla rivista Evolutionary Psychological Science. Giocare a The Sims non indica naturalmente, di per sé, la presenza di tratti psicopatici in chi lo fa. Ma ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo un recente studio, il modo in cui si gioca a Theaiutare ad individuarenelle persone Dopo aver letto questo articolo, è probabile che non ripenserete mai più al gioco Thenel modo in cui lo avete sempre fatto. Se credete di non poternulla della vostra psiche limitandovi a prendervi cura di un personaggio fittizio, vi sbagliate di grosso! O almeno, questa è la conclusione a cui sono arrivati alcuni studiosi della Lakehead University, in Canada, in seguito ad una ricerca pubblicata sulla rivista Evolutionary Psychological Science.a Thenon indica naturalmente, di per sé, ladiin chi lo fa. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Giocare The Perché The Medium ha requisiti così alti su PC? Lo spiega Bloober Team Spaziogames.it Piemonte, Pd: 'Legge gioco funziona, stop a proposta di modifica'

I consiglieri regionali del Pd del Piemonte commentano la relazione sulla legge sul gioco illustrata nelle commissioni e attaccano la maggioranza sulle proposte di modifica in itinere.

The King of Fighters XIV Ultimate Edition, la recensione: la versione completa su PS4

Parecchio in ritardo rispetto alla Steam Edition, arriva anche su PS4 la versione completa del picchiaduro SNK: la recensione di The King of Fighters XIV Ultimate Edition.. È passato un bel po' di ...

