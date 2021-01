Elasi | «Quando ho detto no a X Factor»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Elasi è musica, ma, nelle sue parole, raramente fa ricorso alla sola terminologia musicale. Elasi, quando parla, racconta d’arte, di una creatività universale che pervade il mondo e ne rappresenta il cuore. «Non mi sono mai fermata a riflettere su come io tenda a definirmi artista piuttosto che musicista o cantante», ammette la ventisettenne, nata Elisa Massara. «Da sempre, però, cerco di mischiare, quando mi espongo, tutte le arti che posso. Il concerto che avrebbe dovuto esserci mercoledì 28 ottobre», sospeso da un Dpcm che dietro di sé ha lasciato «rabbia e frustrazione», «Avrebbe dovuto unire alla musica una componente di arte visiva e una di arte performativa: amo pensare che varie arti si possano incontrare per esprimere uno stesso messaggio». Qualcosa che, di norma, parta dal particolare per raccontare l’universale.