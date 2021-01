Dopo Pfizer pure AstraZeneca. E’ scontro sui vaccini con l’Ue. Dosi prima al Regno Unito. Domani potrebbe arrivare il via libera dell’Ema (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà stata la fretta ma nel contratto per la fornitura dei vaccini con AstraZeneca “non c’è alcun obbligo verso l’Ue”. A dirlo è Pascal Soriot (nella foto), amministratore delegato della casa farmaceutica che specifica “è previsto l’impegno a fare del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture di vaccini anti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottata verso i Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato raggiunto tre mesi prima”. La sua versione, confermata da Downing Street, viene però contestata da Bruxelles. Che ora chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Soriot respinge tutti i sospetti avanzati nei giorni scorsi dalla Commissione europea, che teme che alcune ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà stata la fretta ma nel contratto per la fornitura deicon“non c’è alcun obbligo verso”. A dirlo è Pascal Soriot (nella foto), amministratore delegato della casa farmaceutica che specifica “è previsto l’impegno a fare del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture dianti-Covid destinate alpuò essere dirottata verso i Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato raggiunto tre mesi”. La sua versione, confermata da Downing Street, viene però contestata da Bruxelles. Che ora chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Soriot respinge tutti i sospetti avanzati nei giorni scorsi dalla Commissione europea, che teme che alcune ...

