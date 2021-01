“Confisca dei vaccini e stop all’export”. L’Europa mette in mora AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi l’Ema autorizzerà il farmaco forse per tutti. Ma l’Italia valuta di fare come la Germania: solo agli under 65 Leggi su repubblica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi l’Ema autorizzerà il farmaco forse per tutti. Ma l’Italia valuta di fare come la Germania: solo agli under 65

Monets19 : @Orcec2 @GaluppiniLuca @matteosalvinimi Quella che in cassazione ha ordinato la confisca dei beni per 49 milioni a… - antigiannino96 : RT @mattiellodavide: Bene il Regolamento relativo al riconoscimento dei provvedimenti di confisca. Ma c'è un problema: le “confische” sono… - mattiellodavide : Bene il Regolamento relativo al riconoscimento dei provvedimenti di confisca. Ma c'è un problema: le “confische” so… - eutiche1 : RT @Dante_Aligheri: Il 27 gennaio 1302 Dante viene condannato per baratteria, illeciti arricchimenti ed estorsione. La condanna prevedeva u… - sjgiardini : RT @Dante_Aligheri: Il 27 gennaio 1302 Dante viene condannato per baratteria, illeciti arricchimenti ed estorsione. La condanna prevedeva u… -