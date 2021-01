Bilancia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il filosofo e scrittore Thomas Browne (1605-1682), della , era un uomo colto e brillante. Scrisse opere su molti argomenti, dalla scienza alla religione, e fu secondo solo a Shake­speare nell’arte di coniare nuove parole. Ma aveva... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il filosofo e scrittore Thomas Browne (1605-1682), della , era un uomo colto e brillante. Scrisse opere su molti argomenti, dalla scienza alla religione, e fu secondo solo a Shake­speare nell’arte di coniare nuove parole. Ma aveva... Leggi

ReGiorgio_Primo : La capacità della Bonino di proferire verbo come fosse ago della bilancia dei destini del mondo dell'alto dei 3 seg… - NathalieAline3 : @NinettaOrlando Butta la bilancia! Vivi nella giusta misura Qualche kilo in più, in meno,non deve togliere il tuo b… - Wizard_1979 : @StefanoTagliap3 @janavel7 Renzi però ha sancito la sua morte politica: nessuno ci vorrà mai più fare alleanze. Può… - gloria11119 : RT @Net_BayYanlis: Siamo cosí Dolcemente complicate sempre più emozionate delicate....???? Una donna brilla se sta bene dentro alla propria… - xsembrasemplice : teoria del riequilibrio automatico della bilancia dei pagamenti di Hume: ????????????????? finanziarizzazione degli anni '… -