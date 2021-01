Ascolti TV | Mercoledì 27 gennaio 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Juventus-Spal Nella serata di ieri, Mercoledì 27 gennaio 2021, su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Spal ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Made in Italy ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La Caserma debutta con .000 spettatori e il %. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale TgLa7 ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent riparte da .000 spettatori (%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di .000 spettatori con il %. Su Rai2 Tg2 Post ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Juventus-Spal Nella serata di ieri,27, su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Spal ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Made in Italy ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La Caserma debutta con .000 spettatori e il %. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale TgLa7 ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent riparte da .000 spettatori (%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di .000 spettatori con il %. Su Rai2 Tg2 Post ...

fabiofabbretti : Vince #JuveSpal al 16.8% di share, #MadeInItaly 11.2% tallonata da #ChiLhaVisto (10.8%). Parte bene #LaCaserma (9.9… - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 27 gennaio 2021: Juventus-Spal, Made in Italy, Chi l'ha visto?, La Caserma, dati Auditel e sha… - cri_tedo77 : RT @kebrillahj1: Gli autori comunque hanno un modo per far rimanere Tommaso fino alla finale: fargli fare il #TZLATESHOW tutti i mercoledì.… - axell_leone : RT @kebrillahj1: Gli autori comunque hanno un modo per far rimanere Tommaso fino alla finale: fargli fare il #TZLATESHOW tutti i mercoledì.… - kebrillahj1 : Gli autori comunque hanno un modo per far rimanere Tommaso fino alla finale: fargli fare il #TZLATESHOW tutti i mer… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì “L'urlo”: il brano di Aldo Losito conquista gli ascolti Corriere di Taranto