Anticipazioni Beautiful dall’1 al 7 febbraio 2021 | Thomas non è morto?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Le puntate diche andranno in onda da lunedì 1a domenica 7ci svelano che Hope crederà di aver uccisoe lo confesserà alla madre, mentre non riuscirà a dirlo a Ridge. Intanto, Brooke dirà allo stilista cheha chiesto una notte di passione a Hope in cambio della firma sui documenti dell’adozione. Intanto, Steffy sarà felice del nuovo lavoro di Liam e gli consiglia di passare più volte da lei. Brooke pregherà Hope di non confessare a Ridge la verità sul giovane Forrester. Ma a un tratto, quando la giovane Logan si recherà in camera sua quando, rimarrà esterrefatta nel momento in cui vedràin carne e ossa di fronte a lei. Intanto, vi ricordiamo cheva in onda tutti i giorni su Canale 5 dalle ...