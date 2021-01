Abbandona in un bosco i figli della compagna dopo una lite con la donna, bimba di 2 anni muore di freddo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata Abbandonata nel bosco dal compagno di sua madre. La piccola è stata lasciata da sola nel bosco insieme al fratellino di 7 anni dopo che l'uomo e la loro ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una bambina di 2è mortaessere statata neldal compagno di sua madre. La piccola è stata lasciata da sola nelinsieme al fratellino di 7che l'uomo e la loro ...

