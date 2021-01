A gennaio cala fiducia consumatori, lieve aumento per le imprese (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Gli indici del clima di fiducia, secondo i dati Istat, mostrano a gennaio modeste variazioni, in diminuzione per l’indice di fiducia dei consumatori e in aumento per quello delle imprese, trainato dal settore dei servizi, dalle aspettative sull’occupazione nelle costruzioni e da quelle sulle vendite nel commercio al dettaglio. Per quanto attiene ai consumatori, sono in peggioramento i giudizi sulla situazione economica generale e le attese sulla disoccupazione; recuperano, invece, per il secondo mese consecutivo le aspettative, sia sulla situazione economica generale, sia su quella familiare.In relazione alle componenti dell’indice di fiducia, nell’industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini ma sia i giudizi sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Gli indici del clima di, secondo i dati Istat, mostrano amodeste variazioni, in diminuzione per l’indice dideie inper quello delle, trainato dal settore dei servizi, dalle aspettative sull’occupazione nelle costruzioni e da quelle sulle vendite nel commercio al dettaglio. Per quanto attiene ai, sono in peggioramento i giudizi sulla situazione economica generale e le attese sulla disoccupazione; recuperano, invece, per il secondo mese consecutivo le aspettative, sia sulla situazione economica generale, sia su quella familiare.In relazione alle componenti dell’indice di, nell’industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini ma sia i giudizi sulle ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Gli indici del clima di fiducia, secondo i dati Istat, mostrano a gennaio modeste variazioni, in… - tvbusiness24 : #Istat: a gennaio cala la fiducia dei consumatori, cresce per le imprese - CorriereCitta : A gennaio cala fiducia consumatori, lieve aumento per le imprese - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A gennaio cala fiducia consumatori, lieve aumento per le imprese - - Notiziedi_it : A gennaio cala fiducia consumatori, lieve aumento per le imprese -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio cala Istat: fiducia consumatori cala a gennaio, sale per imprese - Ultima Ora Agenzia ANSA A gennaio cala fiducia consumatori, lieve aumento per le imprese

ROMA (ITALPRESS) - Gli indici del clima di fiducia, secondo i dati Istat, mostrano a gennaio modeste variazioni, in diminuzione per l'indice di fiducia dei consumatori e in aumento per quello delle im ...

La mappa delle zone gialle da domenica 31 gennaio

Venerdì 15 gennaio verranno ricalcolate le fasce di rischio per le regioni ed è probabile che alcune ritornino zona gialla. Quali?

ROMA (ITALPRESS) - Gli indici del clima di fiducia, secondo i dati Istat, mostrano a gennaio modeste variazioni, in diminuzione per l'indice di fiducia dei consumatori e in aumento per quello delle im ...Venerdì 15 gennaio verranno ricalcolate le fasce di rischio per le regioni ed è probabile che alcune ritornino zona gialla. Quali?