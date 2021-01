Tutto facile per la Juventus, ora c'è l'Inter. Spettacolo Atalanta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Juventus-Spal 4-0 Nessuna brutta figura, la Juventus raggiunge le semifinali di Coppa Italia senza affanni: due gol per tempo contro la Spal, con Morata (su rigore) e Frabotta a segno nei primi 45' e la... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 28 gennaio 2021)-Spal 4-0 Nessuna brutta figura, laraggiunge le semifinali di Coppa Italia senza affanni: due gol per tempo contro la Spal, con Morata (su rigore) e Frabotta a segno nei primi 45' e la...

infoitsport : Tutto facile per la Juventus: 2-0 sulla SPAL all'intervallo. A segno Morata e Frabotta - infoitsport : Fotonotizia - Juve, tutto facile in Coppa Italia: Morata & Co firmano il 4-0 alla SPAL