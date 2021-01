Se ci tenete alla vostra privacy, allora dovete subito aggiornare TikTok (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A dirla così suona davvero molto male. Eppure, ogni volta che su TikTok avete utilizzato la funzione “Trova amici”, magari semplicemente per mettervi in contatto con persone che potenzialmente conoscete, che utilizzano il social network da poco o con cui siete in contatto già su altri social network, vi siete potenzialmente esposti al pericolo di fuga di dati personali. Quasi un paradosso, a ben vedere: la funzione “Trova amici” è una sorta di comfort zone, una funzione che dovrebbe farci sentire più tutelati. L’algoritmo seleziona persone vicine a noi, magari che frequentiamo già. Eppure, dietro a questa funzione innocua, si celava un vero e proprio cavallo di Troia a portata di hacker. LEGGI ANCHE > Il tribunale dispone il divieto di utilizzo dei social per l’ex insegnante che adescava minori su TikTok Aggiornamento TikTok è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A dirla così suona davvero molto male. Eppure, ogni volta che suavete utilizzato la funzione “Trova amici”, magari semplicemente per mettervi in contatto con persone che potenzialmente conoscete, che utilizzano il social network da poco o con cui siete in contatto già su altri social network, vi siete potenzialmente esposti al pericolo di fuga di dati personali. Quasi un paradosso, a ben vedere: la funzione “Trova amici” è una sorta di comfort zone, una funzione che dovrebbe farci sentire più tutelati. L’algoritmo seleziona persone vicine a noi, magari che frequentiamo già. Eppure, dietro a questa funzione innocua, si celava un vero e proprio cavallo di Troia a portata di hacker. LEGGI ANCHE > Il tribunale dispone il divieto di utilizzo dei social per l’ex insegnante che adescava minori suAggiornamentoè ...

LucGiannattasio : RT @ALICIAERAZO: PER I COVIDIOTI ANCHE QUESTO SARÀ FAKE NEWS, MA PER FAVORE SVEGLIATEVI, NON POSSO CONCEPIRE CHE SIETE DAVVERO CONCIATI MAL… - savannabel1 : RT @ALICIAERAZO: PER I COVIDIOTI ANCHE QUESTO SARÀ FAKE NEWS, MA PER FAVORE SVEGLIATEVI, NON POSSO CONCEPIRE CHE SIETE DAVVERO CONCIATI MAL… - ColVetoraz : Rimangono attive le norme anticovid: - accesso a un membro per nucleo famigliare - assaggio finalizzato alla presen… - Gomblotto3 : RT @ALICIAERAZO: PER I COVIDIOTI ANCHE QUESTO SARÀ FAKE NEWS, MA PER FAVORE SVEGLIATEVI, NON POSSO CONCEPIRE CHE SIETE DAVVERO CONCIATI MAL… - generacomplotti : RT @ALICIAERAZO: PER I COVIDIOTI ANCHE QUESTO SARÀ FAKE NEWS, MA PER FAVORE SVEGLIATEVI, NON POSSO CONCEPIRE CHE SIETE DAVVERO CONCIATI MAL… -

Ultime Notizie dalla rete : tenete alla Tenete alta la Parola di Vita! Vatican News Ordinano succo di frutta ma le versano detersivo: orrore su una bambina

La bimba di due anni, di nome Elisabeth, avrebbe ingerito del detersivo al posto del succo di frutta a causa di un fatale “scambio di boccette” ...

Biden ha posto fine alla politica della separazione dei bambini migranti dalle famiglie

Le immagini dei minori in gabbia avevano fatto il giro del mondo: più di 3000 famiglie separate e migliaia di bambini detenuti in strutture del dipartimento della Salute. Dopo quasi tre anni, gli Stat ...

La bimba di due anni, di nome Elisabeth, avrebbe ingerito del detersivo al posto del succo di frutta a causa di un fatale “scambio di boccette” ...Le immagini dei minori in gabbia avevano fatto il giro del mondo: più di 3000 famiglie separate e migliaia di bambini detenuti in strutture del dipartimento della Salute. Dopo quasi tre anni, gli Stat ...