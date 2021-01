Polonia, entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) entra in vigore in Polonia la controversa sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Lo ha reso noto il governo, in un annuncio che dovrebbe suscitare grandi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ininla controversa sentenza del tribunale polacco che impone un divieto. Lo ha reso noto il governo, in un annuncio che dovrebbe suscitare grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia entra Polonia: entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto - Ultima Ora Agenzia ANSA La severissima legge anti-aborto può entrare in vigore da oggi

