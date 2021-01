Perde la madre per cancro, scrittore crea bilioteche in ospedale per ricordarla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gennaio 2021 - Una piccola improvvisata biblioteca, all'interno dell'Istituto Tumori di Milano, per ricordare la madre scomparsa, che era in cura proprio lì. Ma anche in altri ospedali. Un'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gennaio 2021 - Una piccola improvvisata biblioteca, all'interno dell'Istituto Tumori di Milano, per ricordare lascomparsa, che era in cura proprio lì. Ma anche in altri ospedali. Un'...

CrocifissoDent2 : Perde la madre per cancro, scrittore crea bilioteche in ospedale per ricordarla - qn_giorno : Perde la madre per cancro: scrittore crea biblioteche in ospedale per ricordarla #Milano - rumorementale : RT @mmartilivess: Anche oggi il giornalismo italiano non perde occasione per fare schifo 'Padre (titolare di due agenzie) Madre (titolare… - mmartilivess : Anche oggi il giornalismo italiano non perde occasione per fare schifo 'Padre (titolare di due agenzie) Madre (ti… - laughsinpain : RT @stressat4: oggi sono solo un hate account di •piercesso che non perde occasione per fare sempre peggio •Gloria salama •Erre.Effe7 che… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde madre Perde la madre per cancro, scrittore crea bilioteche in ospedale per ricordarla Il Giorno La frase choc: "Ti sparo in testa". La conversazione integrale Ibra-Lukaku

L'attaccante belga dell'Inter, provocato da Ibrahimovic, ha poi a sua volta esagerato con alcune frasi intimidatorie e offensive. Ora la palla passa al giudice sportivo ...

Perde la madre per cancro: scrittore crea bilioteche in ospedale per ricordarla

L'iniziativa è nata da un appello su facebook di Crocifisso Dentello, autore di romanzi per la Nave di Teseo.In pochi giorni centinaia di libri anche dall'Europa ...

L'attaccante belga dell'Inter, provocato da Ibrahimovic, ha poi a sua volta esagerato con alcune frasi intimidatorie e offensive. Ora la palla passa al giudice sportivo ...L'iniziativa è nata da un appello su facebook di Crocifisso Dentello, autore di romanzi per la Nave di Teseo.In pochi giorni centinaia di libri anche dall'Europa ...