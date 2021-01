Perché le conferenze di Renzi in Arabia Saudita sono un problema (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Se lei mi domanda se sono stato in Arabia Saudita a fare conferenze, sì. sono stato negli Emirati Arabi? Sì. In Cina? Sì. Oggi ero in Olanda. L’altra settimana a Barcellona. Andrò in Germania, poi in Svizzera. Sì, vengo retribuito per fare delle conferenze Perché c’è gente che pensa che sia interessante ciò che ho da dire. Quell’evento a cui ero presente con David Cameron e François Fillon era un evento di un grande fondo d’investimento che si chiama Pif che ha quotato un’azienda che si chiama Saudi Aramco, la più grande quotazione della storia”. Così rispondeva il 5 dicembre del 2019, in diretta a Piazzapulita, Matteo Renzi su una sua recente trasferta in Arabia Saudita. C’è un problema, gli chiese ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Se lei mi domanda sestato ina fare, sì.stato negli Emirati Arabi? Sì. In Cina? Sì. Oggi ero in Olanda. L’altra settimana a Barcellona. Andrò in Germania, poi in Svizzera. Sì, vengo retribuito per fare dellec’è gente che pensa che sia interessante ciò che ho da dire. Quell’evento a cui ero presente con David Cameron e François Fillon era un evento di un grande fondo d’investimento che si chiama Pif che ha quotato un’azienda che si chiama Saudi Aramco, la più grande quotazione della storia”. Così rispondeva il 5 dicembre del 2019, in diretta a Piazzapulita, Matteosu una sua recente trasferta in. C’è un, gli chiese ...

