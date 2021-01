Pedofilia | arrestato un allenatore di calcio a Trieste “Atti sessuali su minori di 14 anni”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un uomo di 48di una squadra digiovanile a, è statodalla Squadra mobile con l’accusa di aver costrettodi 14a subire, in forza del suo ruolo. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip nella tarda mna del 25 gennaio, a seguito di indagini dirette dalla Procura. L’uomo ha un precedente per fanaloghi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, abusando della posizione di, molestava sessualmente i ragazzini e i bambini sotto la doccia, nella sua auto quando li accompagnava a casa al termine degli allenamenti, o anche durante massaggi praticati con la scusa di ...

La comunità del Pastore – consigliere ha scritto alla Santa sede per chiedere un incontro urgente: ‘Atto di cristianofobia’ ...Avrebbe costretto minori di 14 anni a subire atti sessuali in più occasioni e avrebbe molestato alcuni allievi mentre facevano la doccia o in auto dopo gli allenamenti. Per questa ragione un uomo di 4 ...