Passate le feste, arriva la gelata: i saldi non ingranano e l'asporto ha esaurito il suo slancio iniziale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - I saldi non ingranano. Affari a rilento. Colpa anche della zona arancione che impedisce l'afflusso da fuori Comune. La ristorazione continua a pagare il prezzo più pesante della crisi ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ANCONA - Inon. Affari a rilento. Colpa anche della zona arancione che impedisce l'afflusso da fuori Comune. La ristorazione continua a pagare il prezzo più pesante della crisi ...

Luciana Porcedda, 82 anni, è morta di covid il due gennaio, all'Ospedale Sirai di Carbonia (SU), dove aveva contratto il virus.

Festino fuorilegge nella villetta, multati cinque 20enni in Oltrepo

I ragazzi si erano dati appuntamento nonostante il divieto. Scatta la sanzione da 400 euro a testa SANTA MARIA DELLA VERSA. Una festicciola in casa tra amici organizzata nei giorni scorsi quando la Lo ...

