Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti infuocano la copertina di Chi: «Francesco lavora troppo per accorgersene»

Nunzia De Girolamo a partire dal prossimo 13 febbraio 2021 condurrà in seconda serata su Rai 1 il programma del sabato sera Ciao Maschio. Il primo ospite dell'ex volto noto di Ballando con le Stelle sarà Massimo Giletti e per l'occasione i due sono finiti sulla copertina di Chi. Le fotografie, decisamente accattivanti, hanno letteralmente scatenato la gelosia di suo marito Francesco Boccia. Tra una domanda e l'altra durante la lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due conduttori si sono lasciati andare a provocanti battute sul loro rapporto. Dunque, dopo una copertina del genere, il pubblico da casa potrà aspettarsi di tutto durante la diretta del programma.

