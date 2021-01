Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso: “abbiamo piena fiducia” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come anticipato da CalcioWeb in data 25 gennaio, il Napoli ha piena fiducia in Gennaro Gattuso. Il rendimento della squadra azzurra è stato nel complesso positivo, è vero che Insigne e compagni hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso a sorpresa ma la classifica è ancora interessante. Le voci su un possibile esonero dell’allenatore ex Milan non trovano conferma come dichiarato dal Napoli con un comunicato ufficiale. Il comunicato del Napoli su Gattuso Il Napoli ha deciso di uscire allo scoperto sulla posizione di Gattuso con un comunicato ufficiale. “Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come anticipato da CalcioWeb in data 25 gennaio, ilhain Gennaro. Il rendimento della squadra azzurra è stato nel complesso positivo, è vero che Insigne e compagni hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso a sorpresa ma la classifica è ancora interessante. Le voci su un possibile esonero dell’allenatore ex Milan non trovanocome dichiarato dalcon un comunicato ufficiale. Il comunicato delsuIlha deciso di uscire allo scoperto sulla posizione dicon un comunicato ufficiale. “Il presidente Aurelio Decon il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la ...

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI 'DE LAURENTIIS RIBADISCE PIENA FIDUCIA IN GATTUSO' Lo comunica il club con una nota su Twitter… - claudioruss : De Laurentiis è in silenzio apparente, con un allenatore come #Gattuso in difficoltà ed un #Napoli crisi di gioco.… - claudioruss : Nota del #Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato An… - ItaSportPress : Napoli, Gattuso verso la conferma: incontro con De Laurentiis - - CalcioWeb : L' @sscnapoli conferma piena fiducia in #Gattuso -