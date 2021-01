Michele Fusco la libertà (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Michele Fusco non c’è più. Se l’è portato via quel Covid che – per dirla con le parole di suo padre – “fa schifo a Garibaldi”. Sì, Michele era un giornalista. Uno di quelli che non avrebbe potuto fare altro. Era portatore sano di passione argentina per il giornalismo. Era in servizio H24. Ed era un giornalista cresciuto nell’epoca precedente il dilagare del “questo non si può scrivere”. Quando ascoltava questa frase, Michele rideva, rideva di gusto. Per lui il “non si può scrivere” associato al giornalismo era come – chessò – guidare un taxi senza ruote. Non era impossibile. È un concetto diverso: era innaturale. Di un quotidiano non gli sfuggiva nulla. Captava una notizia anche se nascosta nelle pieghe di un articolo sterminato. La scuola di Michele è stato Il Giorno. Ripeteva ogni tanto la frase con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021)non c’è più. Se l’è portato via quel Covid che – per dirla con le parole di suo padre – “fa schifo a Garibaldi”. Sì,era un giornalista. Uno di quelli che non avrebbe potuto fare altro. Era portatore sano di passione argentina per il giornalismo. Era in servizio H24. Ed era un giornalista cresciuto nell’epoca precedente il dilagare del “questo non si può scrivere”. Quando ascoltava questa frase,rideva, rideva di gusto. Per lui il “non si può scrivere” associato al giornalismo era come – chessò – guidare un taxi senza ruote. Non era impossibile. È un concetto diverso: era innaturale. Di un quotidiano non gli sfuggiva nulla. Captava una notizia anche se nascosta nelle pieghe di un articolo sterminato. La scuola diè stato Il Giorno. Ripeteva ogni tanto la frase con ...

repubblica : Morto per Covid Michele Fusco, il giornalista che passava dallo sport alla politica innamorato del suo Milan - mariocalabresi : @mic_fusco è il quarto da sinistra, con i pantaloni chiari, è l’unico che non prende appunti e non ha in mano un re… - ARoldering : RT @mariocalabresi: @mic_fusco è il quarto da sinistra, con i pantaloni chiari, è l’unico che non prende appunti e non ha in mano un regist… - spike_sr71 : RT @napolista: Michele Fusco la libertà Un grande giornalista, mosso da inesauribile passione. Seguì il Milan (che lo cacciò) e Berlusconi… - andmontanari : Ho conosciuto Michele Fusco nel 1994. Arrivava da Milano ma capiva la politica. Era ironico, tagliente, geniale, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Fusco Morto per Covid Michele Fusco, il giornalista che passava dallo sport alla politica innamorato del suo Milan La Repubblica “Sipario si legge”: domani Nicola Lagioia e “La città dei Vivi”

Nuovo appuntamento con la lettura e con gli autori. Il palco del Teatro comunale Fusco domani pomeriggio dalle 18,30 ospiterà lo scrittore pugliese Nicola Lagioia e il suo romanzo "La città dei vivi" ...

Michele Fusco la libertà

Grande giornalista, mosso da inesauribile passione. Seguì il Milan (che lo cacciò) e Berlusconi. DIresse Metro. Il Covid se l'è portato via ...

Nuovo appuntamento con la lettura e con gli autori. Il palco del Teatro comunale Fusco domani pomeriggio dalle 18,30 ospiterà lo scrittore pugliese Nicola Lagioia e il suo romanzo "La città dei vivi" ...Grande giornalista, mosso da inesauribile passione. Seguì il Milan (che lo cacciò) e Berlusconi. DIresse Metro. Il Covid se l'è portato via ...