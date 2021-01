Mezzogiorno. Paolo Capone, Leader UGL: “Potenziare sistema portuale per colmare gap Nord-Sud e favorire lo sviluppo del Paese” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La crisi economico sociale innescata dalla pandemia ha accentuato il divario Nord-Sud, una forbice che in assenza di un’adeguata pianificazione sarà destinata ad allargarsi sempre di più a danno della coesione nazionale. Pesano decenni di sperperi, mancati investimenti, e politiche sbagliate fondate sull’assistenzialismo. E’ necessario, in primis, un cambiamento di paradigma che punti a valorizzare le immense potenzialità e l’enorme giacimento di risorse che il Mezzogiorno è in grado di offrire, colmando lacune e criticità che si trascinano ormai da tempo. Fra le priorità su cui sarebbe auspicabile concentrare gli interventi, il settore della logistica riveste un ruolo fondamentale. Il potenziamento e la modernizzazione del nostro sistema portuale consentirebbe di sfruttare al meglio la posizione strategica ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La crisi economico sociale innescata dalla pandemia ha accentuato il divario-Sud, una forbice che in assenza di un’adeguata pianificazione sarà destinata ad allargarsi sempre di più a danno della coesione nazionale. Pesano decenni di sperperi, mancati investimenti, e politiche sbagliate fondate sull’assistenzialismo. E’ necessario, in primis, un cambiamento di paradigma che punti a valorizzare le immense potenzialità e l’enorme giacimento di risorse che ilè in grado di offrire, colmando lacune e criticità che si trascinano ormai da tempo. Fra le priorità su cui sarebbe auspicabile concentrare gli interventi, il settore della logistica riveste un ruolo fondamentale. Il potenziamento e la modernizzazione del nostroconsentirebbe di sfruttare al meglio la posizione strategica ...

