«La Juve non sta cercando un attaccante Paratici mi diceva spesso…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al telefono con… «Spal? Non ci sono partite che si possono sottovalutare. Pirlo stala quadratura giusta, bisogna dare fiducia» Più che un’intervista, è una telefonata tra persone dell’ambiente, addetti ai lavori, una di quelle conversazioni calciofile che spesso si fanno durante la settimana: un confronto con chi ne sa o potrebbe saperne perché ha vissuto tante situazioni simili e chi prova a capirne sempre un pezzo di più. Nasce tutto da un ricordo che riaffiora quasi per caso nel giorno di un match, quello trae SPAL, che potrebbe effettivamente stimolare pochi spunti di approfondimento. E invece… Pronto, ciao bomber! Come stai? Sei svincolato? Lapare stiauncome te per completare il reparto…«Ma no, lanon cerca ...