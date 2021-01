La caserma su Rai 2: nomi concorrenti, cast, regole e data di uscita del reality (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si chiama “La caserma” ed è il nuovo reality che andrà in onda da stasera, 27 gennaio, su Rai 2. C’è tanta attesa per un programma che promette di mettere in scena le dinamiche sociali di un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, chiamati a confrontarsi con la vita militare. La caserma su Rai 2, cos’è. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si chiama “La” ed è il nuovoche andrà in onda da stasera, 27 gennaio, su Rai 2. C’è tanta attesa per un programma che promette di mettere in scena le dinamiche sociali di un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, chiamati a confrontarsi con la vita militare. Lasu Rai 2, cos’è. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

deg_prog : Palinsesto #27gennaio nella #Giornatadellamemoria: Rai Uno: calcio Rai Due: La caserma Rai Tre: Chi l’ha visto R… - nattydoctor : RT @SATtrnt: ma quant'è pazzesko pensare che abbiamo il canone rai in bolletta e paghiamo emanuele merdoberto di savoia ospite da bruno ves… - annamodaje : RT @SATtrnt: ma quant'è pazzesko pensare che abbiamo il canone rai in bolletta e paghiamo emanuele merdoberto di savoia ospite da bruno ves… - loreatutteleore : RT @SATtrnt: ma quant'è pazzesko pensare che abbiamo il canone rai in bolletta e paghiamo emanuele merdoberto di savoia ospite da bruno ves… - AnnamariaTortor : Questa sera su Rai 2 via a “La Caserma” il reality disciplinare con 21 ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Tra loro anche… -