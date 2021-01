Kokorin si presenta | “Orgoglioso di essere alla Fiorentina Sarò un bad boy solo in campo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il nuovo attaccante della, Aleksandrsi èto ufficialmente in conferenza stampa: “Sono molto felice diun giocatore viola. Spero di dimostrare al più presto tutte le mie qualità e di portare punti in classifica con i miei gol. Conosco la grande storia dellae questo mi gratifica ancora di più perqui. I miei sogni? Come tutti i calciatori voglio vincere con la mia squadra e portare gioia e felicità ai tifosi”. Ha poi parlato dei complimenti spesi da Capello per lui: “Ho saputo delle belle parole che ha speso con me, ne sono davveroe contento. Sono grato a lui per avermi chiamato in Nazionale quando la allenava, e anche per aver parlato bene di me ai dirigenti dellamagari ...