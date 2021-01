Juventus-Spal 4-0, le pagelle di CalcioWeb: tutto facile per la squadra di Pirlo, il migliore è Kulusevski (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vittoria e qualificazione per la Juventus nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, eliminazione per la Spal che ha comunque disputato una partita coraggiosa contro un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La gara è in archivio già dopo appena 33 minuti, la sblocca Alvaro Morata su calcio di rigore, il raddoppio porta la firma di Frabotta, aiutato anche da una deviazione. Nel secondo tempo il tecnico Andrea Pirlo si gioca le carte Chiesa e Alex Sandro, ma è Kulusevski a chiudere i conti. Il migliore in campo è stato proprio l’ex Parma, autore anche dell’assist per Frabotta. Finisce 4-0, in gol anche Chiesa. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. Juventus-Spal, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vittoria e qualificazione per lanella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, eliminazione per lache ha comunque disputato una partita coraggiosa contro un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La gara è in archivio già dopo appena 33 minuti, la sblocca Alvaro Morata su calcio di rigore, il raddoppio porta la firma di Frabotta, aiutato anche da una deviazione. Nel secondo tempo il tecnico Andreasi gioca le carte Chiesa e Alex Sandro, ma èa chiudere i conti. Ilin campo è stato proprio l’ex Parma, autore anche dell’assist per Frabotta. Finisce 4-0, in gol anche Chiesa. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini., ledi ...

