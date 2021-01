Juventus, Buffon: «Lukaku Ibrahimovic? Non dovrebbe succedere» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato prima della gara contro la Spal di Coppa Italia: le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato prima della gara contro la Spal di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 Lukaku-Ibrahimovic – «Sono cose che non dovrebbero succedere, ma quando succedono fanno parte di un momento di grande nervosismo che sfocia in parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gianluigi, portiere della, ha parlato prima della gara contro la Spal di Coppa Italia: le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport Gianluigi, portiere della, ha parlato prima della gara contro la Spal di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Sono cose che nonro, ma quando succedono fanno parte di un momento di grande nervosismo che sfocia in parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Il magistrato Giuseppe #Chinè, 51 anni, di Bovalino, Procuratore Federale, ha deferito #Buffon per bestemmia. Dunqu… - forumJuventus : GdS: 'Buffon, l'inossidabile. A 43 anni rinnoverà per il record. E' arrivato alla Juventus nel 2001 e vent’anni e 2… - forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #JuveSpal LIVE, formazioni ufficiali: Buffon dal 1', coppia Morata-Kulusevski - sick_salvatore : Buffon esce e Bernardeschi capitano. Chi non lo vorrebbe? #Buffon #Bernardeschi #Juventus #JuveSPAL -